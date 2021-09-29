شكرا لقرائتكم خبر عن 77 مخالفة وإغلاق منشأتين لعدم الالتزام بالاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1364 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين، وضبط 77 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" ، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.