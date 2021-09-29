شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / مؤتمر صحفي اليوم للرد على ادعاءات ضد قوات التحالف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقيم المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عصر اليوم مؤتمرا صحفيا ، يستعرض خلاله عددا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

ويستعرض المنصور خلال المؤتمر المقرر عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض نتائج تقييم عدد من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات.