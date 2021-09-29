محمد بن مسعود - الدمام - أمطار فوق المعدل تشمل الرياض ومكة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة استعرض المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، الملامح المتوقعة لفصل الخريف خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وقال المركز إنه يتوقع أن يشهد شهر أكتوبر أمطاراً فوق المعدل على جنوب الرياض وعسير ونجران ومكة المكرّمة تشمل جدة. وأوضح، أن درجات الحرارة المتوقعة خلال أكتوبر أعلى من المعدل بمقدار نصف درجة إلى درجة مئوية وفي نوفمبر توقعت الأرصاد أن تكون الأمطار حول المعدل على جميع مناطق المملكة مع ارتفاع في درجات الحرارة بنفس مقدار أكتوبر. 29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 11:45 AM أمطار فوق المعدل تشمل الرياض ومكة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ترقبوا الأمطار.. "الأرصاد" تكشف ملامح خريف أكتوبر ونوفمبر ترقبوا الأمطار.. "الأرصاد" تكشف ملامح خريف أكتوبر ونوفمبر استعرض المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، الملامح المتوقعة لفصل الخريف خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وقال المركز إنه يتوقع أن يشهد شهر أكتوبر أمطاراً فوق المعدل على جنوب الرياض وعسير ونجران ومكة المكرّمة تشمل جدة. وأوضح، أن درجات الحرارة المتوقعة خلال أكتوبر أعلى من المعدل بمقدار نصف درجة إلى درجة مئوية وفي نوفمبر توقعت الأرصاد أن تكون الأمطار حول المعدل على جميع مناطق المملكة مع ارتفاع في درجات الحرارة بنفس مقدار أكتوبر. الكلمات المفتاحية ، ترقبوا الأمطار.. "الأرصاد" تكشف ملامح خريف أكتوبر ونوفمبر ،

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