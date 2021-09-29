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أكّدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بأن مرض كرونز هو التهاب مزمن وغير معدٍ، ويسبّب التهاب بطانة الجهاز الهضمي؛ قد يمتد من الفم إلى فتحة الشرج، حيث يصيب جدار الأمعاء وأي جزءٍ منها، على الرغم من أن المناطق الأكثر شيوعا هي الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة (القولون).
وأوضح استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور إبراهيم الرزوق؛ أن مضاعفات المرض تتمثل في حدوث التقرحات والتضيقات الشديدة في الأمعاء عند حدوث الخراج، وتورم مليء بصديد من العدوى حول الشرج، وحول الأمعاء، والتشققات الشرجية، ونواسير الأمعاء والشرج، وكذلك التهابات خارج الجهاز الهضمي، مثل: التهاب في المفاصل، والعينين، وجلطات الدم: كتخثر الأوردة العميقة، وهشاشة العظام، وحصى الكلى، والمرارة، وقد يسبب سرطان القولون.
ونصح الرزوق المصابين بالمرض بأهمية اتباع عدد من الإرشادات، من أهمها: الحرص على المتابعة المنتظمة مع الطبيب، وتناول الدواء الذي يقرره ويصفه الطبيب، وتجنب التوقف عن أخذ العلاج عند زوال الأعراض، وأيضاً اتباع نمط غذائي صحي لمنع تفاقم الأعراض، وشرب الكثير من السوائل؛ لمنع الجفاف والحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام، والإقلاع عن التدخين الذي يزيد حدوث نوبات المرض، والحد من القلق والتوتر قدر الإمكان، وتجنب تناول أيّ مستحضر من الأعشاب دون اللجوء إلى توصيات الطبيب؛ لمنع تداخلها مع امتصاص الأدوية الموصوفة.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 11:43 AM
يسبّب التهاب بطانة الجهاز الهضمي قد يمتد من الفم إلى فتحة الشرج"سعود الطبية" تحذّر من مضاعفات مرض كرونز.. اتبعوا هذه النصائح
أكّدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بأن مرض كرونز هو التهاب مزمن وغير معدٍ، ويسبّب التهاب بطانة الجهاز الهضمي؛ قد يمتد من الفم إلى فتحة الشرج، حيث يصيب جدار الأمعاء وأي جزءٍ منها، على الرغم من أن المناطق الأكثر شيوعا هي الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة (القولون).
وأوضح استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور إبراهيم الرزوق؛ أن مضاعفات المرض تتمثل في حدوث التقرحات والتضيقات الشديدة في الأمعاء عند حدوث الخراج، وتورم مليء بصديد من العدوى حول الشرج، وحول الأمعاء، والتشققات الشرجية، ونواسير الأمعاء والشرج، وكذلك التهابات خارج الجهاز الهضمي، مثل: التهاب في المفاصل، والعينين، وجلطات الدم: كتخثر الأوردة العميقة، وهشاشة العظام، وحصى الكلى، والمرارة، وقد يسبب سرطان القولون.
ونصح الرزوق المصابين بالمرض بأهمية اتباع عدد من الإرشادات، من أهمها: الحرص على المتابعة المنتظمة مع الطبيب، وتناول الدواء الذي يقرره ويصفه الطبيب، وتجنب التوقف عن أخذ العلاج عند زوال الأعراض، وأيضاً اتباع نمط غذائي صحي لمنع تفاقم الأعراض، وشرب الكثير من السوائل؛ لمنع الجفاف والحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام، والإقلاع عن التدخين الذي يزيد حدوث نوبات المرض، والحد من القلق والتوتر قدر الإمكان، وتجنب تناول أيّ مستحضر من الأعشاب دون اللجوء إلى توصيات الطبيب؛ لمنع تداخلها مع امتصاص الأدوية الموصوفة.
، "سعود الطبية" تحذّر من مضاعفات مرض كرونز.. اتبعوا هذه النصائح ،
المصدر : الخليج 365
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