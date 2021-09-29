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أعلنت شركة United Airlines الثلاثاء أنها تنظر في تسريح حوالى 600 من موظفيها؛ لرفضهم تنفيذ إيعاز بالتطعيم الإجباري ضد كوفيد-19.
ونقلت صحيفة "هيل" عن بيان مشترك لمدير عام الشركة سكوت كيربي، ورئيسها بريت هارت: "القرار كان صعبًا للغاية؛ لكن ضمان سلامة فريقنا يقف دائمًا على رأس أولوياتنا".
ووفقًا للشركة، قدّم 99٪ من موظفيها دليلًا على التطعيم بحلول يوم الاثنين الماضي، الذي حددته الشركة كموعد نهائي لتقديم مثل هذه الشهادات، وسيتم طرد باقي الموظفين إذا لم يقدموا إعفاءات طبية من التطعيم أو ينفذوا التطعيم مع تقديم الشهادات المطلوبة.
وقالت الشركة وفق "روسيا اليوم": إن عدد الاستقالات المقدمة من موظفيها، زاد بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي.
وذكرت الصحيفة، أن "يونايتد إيرلاينز" لا تزال شركة الطيران الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لجأت إلى إجراءات التسريح لكل من يرفض التطعيم.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 11:23 AM
الاستقالات المقدمة من موظفيها زادت بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزاميرفضوا التطعيم.. شركة طيران أمريكية تستعد لتسريح حوالى 600 موظف
أعلنت شركة United Airlines الثلاثاء أنها تنظر في تسريح حوالى 600 من موظفيها؛ لرفضهم تنفيذ إيعاز بالتطعيم الإجباري ضد كوفيد-19.
ونقلت صحيفة "هيل" عن بيان مشترك لمدير عام الشركة سكوت كيربي، ورئيسها بريت هارت: "القرار كان صعبًا للغاية؛ لكن ضمان سلامة فريقنا يقف دائمًا على رأس أولوياتنا".
ووفقًا للشركة، قدّم 99٪ من موظفيها دليلًا على التطعيم بحلول يوم الاثنين الماضي، الذي حددته الشركة كموعد نهائي لتقديم مثل هذه الشهادات، وسيتم طرد باقي الموظفين إذا لم يقدموا إعفاءات طبية من التطعيم أو ينفذوا التطعيم مع تقديم الشهادات المطلوبة.
وقالت الشركة وفق "روسيا اليوم": إن عدد الاستقالات المقدمة من موظفيها، زاد بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي.
وذكرت الصحيفة، أن "يونايتد إيرلاينز" لا تزال شركة الطيران الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لجأت إلى إجراءات التسريح لكل من يرفض التطعيم.
، رفضوا التطعيم.. شركة طيران أمريكية تستعد لتسريح حوالى 600 موظف ،
المصدر : الخليج 365
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