ما هي الصلوات التي يجوز أداؤها في أوقات النهي؟ عضو هيئة كبار العلماء يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال الشيخ د. عبد السلام عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إنّه يجوز للمسلم الصلاة بأوقات النهي في حالة قضاء بعض الصلوات التي فاتته.

وأضاف «السليمان»، خلال مقطع فيديو عبر حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والفتوى على تويتر، أنّ هناك أيضًا بعض الصلوات التي يجوز أداؤها في أوقات النهي مثل صلاة الكسوف، وما يتعلّق بالاستخارة، فضلًا عن سُنة الطواف.. وغيرها من الصلوات.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أنَّ النبي صل الله عليه وسلم، أمر بترك الصلاة حتى تطلع الشمس قائلا: «إنها ترتفع بين قرني شيطان»، وفي هذا الوقت يسجد لها الكفار، ونهى النبي عن الصلاة أيضًا قبل صلاة الظهر والعلة في ذلك أن في هذا الوقت تُسجَرُ جهنم، وأيضا عندما تغيب الشمس أخبر النبي صل الله عليه وسلم أنها «تغيب بين قرني شيطان"» وجاء النهي كذلك لعدم مشابهة الكفار في السجود للشمس.

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