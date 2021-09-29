تنبيهات الأرصاد: 5 مناطق تشهد اليوم أمطارًا رعدية ورياحًا سطحية

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، لتعرض 5 مناطق لأمطار رعدية تؤدي لنشاط في الرياح السطحية اليوم الأربعاء.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق منطقة جازان (الدائر- الريث- العارضة- العيدابي- فيفاء- هروب)، نجران (بدر الجنوب- ثار- حبونا)، عسير (أبها- أحد رفيدة- الحرجة - خميس مشيط - سراة عبيده - المجاردة- بارق - رجال ألمع- محايل- ظهران الجنوب)، الباحة (الباحة - العقيق - المندق - بلجرش - الحجرة - القرى - المخواة - فرعة غامد الزناد- قلوة)، مكة المكرمة ( أضن - العرضيات - ميسان - الطائف - الكامل) ستشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية.

فيما تشهد المدينة المنورة (ينبع) - عوالق ترابية تؤدي لنشاط في الرياح السطحية وتدن بمدى الرؤية، المنطقة الشرقية (الجبيل-الخبر- الدمام- القطيف ) -ضباب يؤدي لتدنّ في مدى الرؤية.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنيًا بالرؤية بـ( ينبع)، ومنطقة مكة المكرمة (الخرمة- تربة - زنية -الليث - جدة - رابغ) تشهد رياحًا سطحية نشطة، ومنطقة عسير (البرك) تشهد رياحًا نشطة وسحب رعدية تؤدي لنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، وتشهد منطقة عسير (بيشة - تثليث) رياحًا سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي لتدنّ في الرؤية.

كما تتكون على منطقة جازان (أبو عريش - أحد المسارحة - الطوال - صامطة - ضمد) سحب رعدية ممطرة تؤدي لنشاط الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية.

اقرأ أيضا:

الأرصاد عن طقس الأربعاء.. أمطار رعدية على 4 مناطق