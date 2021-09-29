الأرصاد تصدر 3 تنبهات بأمطار رعدية وتساقط للبرد بعدة محافظات

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ممَّا يؤدّي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية على عدة مناطق

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا؛ حيث بيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

ونبّه مركز الأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

رياح نشطة وأتربة مثارة

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، مبينًا أنّ الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا .

أمطار متوسطة إلى غزيرة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي، الطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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