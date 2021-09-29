الأرصاد: أمطار رعدية في 4 مناطق ورياح على مكة والمدينة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس اليوم الأربعاء استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدِّي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقّع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

وذكر التقرير أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

كما أوضح أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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