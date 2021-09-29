حادث شاحنة المدينة المنورة: التحقيقات الأولية تشير لفشل المكابح وفقدان السيطرة

الرياض - محمد عبدالله - كشف تقرير صادر عن إدارة السلامة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة عن أسباب حادث شاحنة المدينة المنورة يرجع إلى فشل في المكابح أدى لفقدان السيطرة عليها، ما أسفر عن اصطدامها بالسيارات المتوفقة عند الإشارة، ووقوع الكارثة التي أودت بحياة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين .

وأوضحت مصادر لـ"عاجل" أن التقرير جاء بناء على تحقيقات أولية من إدارة المرور، والتي أكدت استكمال إجراءات الحادث والوقوف على أسبابه وإحالته للجهة المختصة .

وأشار التقرير إلى أنه في الساعة الواحدة من ظهر يوم أمس الثلاثاء وقع التصادم عند الإشارة الضوئية لطريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب في الاتجاه القادم من طريق علي بن ابي طالب باتجاه الغرب، وبناء على التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية أدى عطل في مكابح الشاحنة إلى اصطدامها بالسيارات المتوقفة عند الاشارة الضوئية ونتج عن ذلك 4 وفيات و5 اصابات، وكانت الحالة الجوية للطريق وقت الحادث صحوة .

وأوضح التقرير أن دوريات مقاول الصيانة باشرت موقع الحادث للمساعدة في تسيير الحركة المرورية بالتعاون مع المرور والدفاع المدني، وإخلاء المصابين والوفيات عن طريق الإسعاف، كما قامت دوريات السلامة لمقاول الصيانة بوضع الوسائل اللازمة لتهدئة الحركة المرورية وازالة المخلفات، فيما توقفت الحركة المرورية بعد الحادث لمدة ساعتين .

وأفاد تقرير النقل أن موقع الحادث عبارة عن اشارة ضوئية مزودة بكاميرات رصد آلي، مع وجود لافتات تحذيرية وتنظيمية على التقاطع وحالة الدهانات والعواكس الأرضية جيدة .

وأوصى التقرير بالتنسيق مع هيئة النقل العام وادارات المرور لزيادة المراقبة الفنية على الشاحنات والتأكد من صلاحيتها، وتكثيف حملات التوعية بخطورة القيادة أثناء التعب والارهاق، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

على الصعيد ذاته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وقوع الحادث والتي أعادت للأذهان حادثة مشابهة تمامًا شهدتها محافظة محايل عسير قبل حوالي شهرين، عندما اصطدمت شاحنة مسرعة بسيارات متوقفة أمام إشارة ضوئية، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص واصابة أخرين وتضرر العديد من السيارات، ومن اللافت أن تقرير ادارة المرور في عسير خلص إلى أن سبب الحادث تعطل مكابح الشاحنة أثناء سيرها .

وفتحت كلتا الحادثتين ملف الحوادث المرورية المتكررة للشاحنات مع مطالبات بتكثيف الرقابة والتشديد على سائقيها وأعطالها.