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انتخب الحزب الحاكم في اليابان، الأربعاء، وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا؛ رئيساً له ومن ثم رئيساً مقبلاً للحكومة.
وفاز "كيشيدا"؛ اليوم الأربعاء، بتصويت على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، مما يضمن له فعليا أن يخلُف رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوجا؛ في غضون أيام.
ووفق "الفرنسية" تنافس على المنصب أربعة مرشحين، من بينهم امرأتان، حيث كانت ترغب وزيرة الداخلية السابقة المحافظة القوية سناي تاكايشي؛ والوزيرة السابقة الأكثر ليبرالية للمساواة بين الجنسين، سيكو نودا؛ أن تصبح أي منهما أول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة في اليابان.
وتنافست المرأتان ضد تارو كونو؛ وزير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا؛ الذي حسم المنصب لمصلحته.
ويخلف "كيشيدا"؛ يوشيهيدي سوجا؛ الذي تنحى بشكل أساسي بسبب تعامله مع فيروس كورونا والقرار الذي لم يحظ بشعبية بمضيه قدماً في استضافة دورة الألعاب الأولمبية.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 09:58 AM
كان قد تنافس على المنصب أربعة مرشحين من بينهم امرأتاناليابان.. انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً للحزب الحاكم والحكومة
انتخب الحزب الحاكم في اليابان، الأربعاء، وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا؛ رئيساً له ومن ثم رئيساً مقبلاً للحكومة.
وفاز "كيشيدا"؛ اليوم الأربعاء، بتصويت على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، مما يضمن له فعليا أن يخلُف رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوجا؛ في غضون أيام.
ووفق "الفرنسية" تنافس على المنصب أربعة مرشحين، من بينهم امرأتان، حيث كانت ترغب وزيرة الداخلية السابقة المحافظة القوية سناي تاكايشي؛ والوزيرة السابقة الأكثر ليبرالية للمساواة بين الجنسين، سيكو نودا؛ أن تصبح أي منهما أول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة في اليابان.
وتنافست المرأتان ضد تارو كونو؛ وزير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا؛ الذي حسم المنصب لمصلحته.
ويخلف "كيشيدا"؛ يوشيهيدي سوجا؛ الذي تنحى بشكل أساسي بسبب تعامله مع فيروس كورونا والقرار الذي لم يحظ بشعبية بمضيه قدماً في استضافة دورة الألعاب الأولمبية.
، اليابان.. انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً للحزب الحاكم والحكومة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.