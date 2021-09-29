بالفيديو.. وزراء يكشفون تفاصيل برنامج تنمية الموارد البشرية

الرياض - محمد عبدالله - أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، منتصف الشهر الحالي، برنامج تنمية القدرات البشرية.

ويعد البرنامج أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة.

وكشف عدد من الوزراء تفاصيل وأهداف البرنامج، والتي من بينها الحصول على وظيفة خلال ١٢ شهراً من التخرج، وقال أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن من أهدافها أن يحصل 80% من المواطنين على وظائف مناسبة لتخصصاتهم.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، أن من بين أهداف البرنامج أن يكون هناك تنوع دولي في الجامعات الرائدة بحيث يكون أقل معدل للتنوع الدولي سواء في الباحثين أو الطلاب وأعضاء هيئة التدريس هو 5%، بالإضافة لتقليل سنوات الدراسة لوقت أقل واستقطاب أفضل الطلاب الدوليين للجامعات السعودية من خلال مبادرة التأشيرة التعليمية.

ولم يكن القطاع الصناعي بمنأى عن تطوير ثروته البشرية حيث أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية استهداف تحويل طبيعة القطاع الصناعي الذي تم بناؤه خلال الـ40 -50 عامل الماضية لقطاع صناعي جديد يعتمد بشكل أكبر على الكفاءات وبشكل أقل على اليد العاملة الرخيصة وغير المؤهلة.

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