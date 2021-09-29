غلق منشأة صحية تجري عمليات إجهاض بالطائف.. وإحالة الطبيبة لجهة الاختصاص

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت فرق الالتزام في «صحة الطائف»، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، منشأة صحية مخالفة ضبط داخلها مواد تستخدم في عمليات الإجهاض.

وقال الحساب الرسمي لـ«صحة الطائف»، على تويتر: «بالتعاون مع الجهات الأمنية تغلق منشأة صحية خاصة مخالفة، حيث تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مخالفة للاستعمال الطبي».

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت معلومات عن الواقعة وقامت بالتنسيق مع صحة الطائف لضبط الطبيبة المتهمة التي كانت تجري عمليات الإجهاض في مجمع طبي شهير دون توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وفق ما أشارت إليه المعلومات، ما يعد تجاوزًا خطيرًا يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف الأنظمة.

وباشرت فرق الالتزام في «صحة الطائف»، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بضبط المخالفة وإحالة الطبيبة لجهة الاختصاص، كما أحيل المستوصف إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وضبطت في الموقع مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد أخرى مساعدة على الإجهاض.

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