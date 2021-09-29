أخبار السعودية.. 6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. والقبض على مواطنين بحائل

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم"، وإلى التفاصيل:

6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير عسير

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم"، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة.

الموارد البشرية تدشن منصة «تقدم»

دشّن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، منصة التدريب الإلكتروني (تقدُم UpTurn) التي تقدم خدماتها لمنسوبي الوزارة.

معاقبة شركة لفصلها موظفًا تعسفيًّا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد توقيع المخالفات النظامية بحق الشركة التي قامت بفصل موظف طالب مسؤولا بإبراز توكلنا مع إعادة العامل مرة أخرى للعمل.

القصاص من مواطن بالجوف

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:

الإطاحة بمواطنين حاولوا دهس رجل أمن

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين في العقد الثالث من العمر، لإطلاقهم النار والاعتداء على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن، وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريَّان ومواد ممنوعة ومخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

تدمير مسيرة مفخخة أطلقت تجاه المملكة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية اطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة .

حكم صلاة النساء مع إمام الحرم بالفنادق المحيطة

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، إنَّ النساء يجوز لهنَّ الصلاة مع الإمام في الفنادق المطلة على الحرم.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية على أربع مناطق بالمملكة، متوقعًا استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

الزعاق يحدد مواعيد وطبيعة البوادر الشتوية

حدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، مواعيد وطبيعة وبوادر الأجواء الشتوية في المملكة. موضحًا أن البوادر الشتوية تبدأ هذه الأيام شمال العراق والشام، وشمال تركيا وشمال حوض البحر المتوسط، ونبدأ نستقبلها بعد شهرين.

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