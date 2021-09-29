تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.



وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 209.34 ريال (55.81 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 183.18 ريال (48.84 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157.15 ريال (41.17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 122.01 ريال (32.56 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6511.50 ريال (1736 دولارا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1465.08 ريال (39062 دولار).

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر أمس الثلاثاء، إذ كبح ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا، فيما ينتظر المستثمرون أيضا مؤشرات بشأن السياسة من خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس آب عند 1735.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1741.90 دولار للأوقية.

وقال المحلل في كومرتس بنك كارستن فريتش إن الارتفاع في عوائد السندات لأجل عشر سنوات "شديد الأهمية بالنسبة للذهب، لأنه يقلل من جاذبيته"، ويبدو أن المعدن يتجه للمزيد من الانخفاض صوب 1735 دولارا.

وأضاف أنه بالتالي، لا تزال المعنويات في السوق سلبية مع استمرار تخارج تدفقات صناديق المؤشرات والمستثمرون "ليسوا متفائلين للغاية بشأن آفاق الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 22.35 دولار للأوقية.