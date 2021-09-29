محمد بن مسعود - الدمام - تمكّنت الجهات الأمنية من إحضاره وتطبيق عقوبة المخالفة بحقه صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن من تحديد هويته وإحضاره، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه. "شرطة الشرقية" تحدِّد هوية شخص خالف الذوق العام في مقطع فيديو وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-29 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن من تحديد هويته وإحضاره، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه. 29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 01:04 AM اخر تعديل 29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 04:53 AM تمكّنت الجهات الأمنية من إحضاره وتطبيق عقوبة المخالفة بحقه تمكّنت الجهات الأمنية من إحضاره وتطبيق عقوبة المخالفة بحقه صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن من تحديد هويته وإحضاره، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه. ، "شرطة الشرقية" تحدِّد هوية شخص خالف الذوق العام في مقطع فيديو ،

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