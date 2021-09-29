نشرة «عاجل».. إطلاق استراتيجية تطوير عسير  والترخيص للبنك الأهلي المصري بالممكلة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: القصاص من مواطن أطلق النار على آخر وقتله بالجوف، وتحذير لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بالممكلة.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

القصاص من مواطن أطلق النار على آخر وقتله بالجوف

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف،

6 مواطنين يطلقون النار ويحاولون دهس رجل أمن.. والشرطة تطيح بهم

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على (6) أشخاص لاعتدائهم على آخرين ومحاولة دهس رجل أمن.

وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم في المدينة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم بالمدينة المنورة.

تحذير لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري: الضرب بيد من حديد بعد المهلة التصحيحية

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحًا أن الفترة التي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م هي فرصة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.

الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بالممكلة.. 6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

أبشر يوضح خطوات «الإنابة» للحصول على الخدمات

أكدت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، إمكانية قيام المستفيد من خدماتها، بتفويض شخص آخر، بالنيابة عنه؛ لتنفيذ معاملاته.

«الوزراء»: إقرار تنظيم مجلس المحتوى الرقمي.. وإلغاء لجنة تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ.

لتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية.. ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير عسير

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم"

مجلس الوزراء: السعودية تحتفظ بحق الدفاع عن النفس بمواجهة صواريخ الحوثيين

شدد مجلس الوزراء، على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية

10 ملايين زائر وفرص وظيفية.. أبرز ركائز استراتيجية تطوير عسير

تحمل استراتيجية تطوير منطقة عسير، ركائز تنموية هامة، فضلا عن جذب 10 ملايين سائح وتوفير فرص وظيفية.

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 41.8 مليون جرعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة إلى 41,855,744، منها 23,323,321 جرعة أولى و18,532,423 جرعة ثانية و1,651,995 لكبار السن.

الزعاق يحدد مواعيد وطبيعة البوادر الشتوية

حدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، مواعيد وطبيعة وبوادر الأجواء الشتوية في المملكة.

هل يجوز للنساء الصلاة مع الإمام في الفنادق المطلة على الحرم؟.. «المطلق يجيب»

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، إنَّ النساء يجوز لهنَّ الصلاة مع الإمام في الفنادق المطلة على الحرم.

البيت الأبيض: زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للسعودية ستركز على اليمن

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى السعودية ستركز على اليمن وفقًا لما نقلته العربية.

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

بيرسبوليس الإيراني يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الهلال

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الهلال بشرى سارة قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

الدوسري يدعم صفوف الهلال قبل مواجهة الحزم في الدوري

شارك ناصر الدوسري لاعب فريق الكرة الأول بنادي الهلال اليوم الثلاثاء في التدريبات الجماعية للزعيم استعدادًا لمواجهة الحزم.