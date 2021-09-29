محمد الفلاح - البنك الأهلي المصري فى السعودية.. رخصة لفرع بالمملكة

الأربعاء 29 سبتمبر 2021

وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص للبنك الأهلي المصري الحكومي بفتح فرع له في المملكة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية،تم تفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

والبنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي مصري وأعرق البنوك التجارية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898.

وتمكن البنك خلال العام المالي 2019/2020 من تحقيق نتائج أداء غير مسبوقة ، حيث تخطى إجمالي المركز المالي 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 23% عن نهاية يونيو 2019 ، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك 31.5% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري ، واستمر المركز المالي للبنك في الارتفاع ليصل إلى نحو 2.5 تريليون جنيه في نهاية مارس 2021.

ويملك البنك شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 553 فرعا ووحدة مصرفيه بالداخل (تخدم نحو 16.5 مليون عميل) تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم بلدان العالم .

وفي 6 أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي، على منح بنك مصر الحكومي رخصة لفتح فرع للبنك في المملكة.

ونما إجمالي الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 11% إلى 248.7 مليار ريال (66.32 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحققت الإيرادات المالية للحكومة السعودية قفزة خلال النصف الأول من 2021، على أساس سنوي، وسط تحسن لافت في الإيرادات النفطية وغير النفطية، انعكس إيجابا على أرقام العجز التي جاءت أفضل من توقعات وزارة المالية.

وقال معهد التمويل الدولي، في تقرير أصدره بنهابة فبراير /شباط الماضي، إن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار.

وتوقع المعهد أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري ،ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.

وفي فبراير، أبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الثقة بالسوق السعودية.