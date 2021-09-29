، قوات باكستانية تقتل 10 مسلحين في إطلاق نار بمعقل سابق لطالبان ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجيش قال إن القتلى على صلة بهجمات سابقة على مدنيين ورجال أمن

أعلن الجيش الباكستاني أن قوات الأمن قتلت 10 مسلحين، بينهم أربعة من القادة المتمردين، في تبادل لإطلاق النار بمعقل سابق لطالبان في شمال غرب البلاد، الثلاثاء.

وتفصيلاً، أوضح بيان عسكري أن القوات استولت أيضًا على مخبأ للأسلحة خلال العملية في منطقة وزيرستان الجنوبية في إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان، وفق سكاي نيوز عربية.

ولم يحدد الجيش هوية الجماعة التي ينتمي إليها المقاتلون، وذكر فقط أن المقاتلين القتلى على صلة بهجمات سابقة على مدنيين وقوات أمن، وأن المتمردين كانوا يخططون لشن المزيد من الهجمات. ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وكانت وزيرستان الجنوبية بمثابة قاعدة لطالبان الباكستانية ومسلحين آخرين حتى سنوات قليلة مضت، حيث قال الجيش إنه طهر المنطقة من المسلحين. لكن الهجمات مستمرة.

وحركة طالبان الباكستانية هي جماعة متمردة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، على الرغم من أن الجماعات المسلحة الباكستانية غالبًا ما تكون مترابطة مع تلك الموجودة عبر الحدود في أفغانستان.