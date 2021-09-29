، "لا يوجد بديل للمطروح".. فرنسا تطالب إيران بالعودة للمفاوضات النووية تفاديًا للتصعيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسؤول رفض وضع طهران أي شروط

طالبت الرئاسة الفرنسية إيران، اليوم "الثلاثاء"، بالعودة إلى المحادثات النووية؛ لتفادي أي تصعيد".

وقال مسؤول في الرئاسة: "إن شروط العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 واضحة، ويجب عدم وضع أي شروط للعودة إلى طاولة المفاوضات"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وشدد على أنه لا يوجد بديل لما هو مطروح على الطاولة، وأي صيغة أخرى قد تعني تصعيدًا.