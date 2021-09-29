شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 متحرشين بفتيات في مركبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة مكة المكرمة، 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 5 مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.