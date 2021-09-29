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ضبط 5 متحرشين بفتيات في مركبة

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الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة مكة المكرمة، 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لارتكاب عدد من الأشخاص جريمة بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 5 مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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