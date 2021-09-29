شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 297 مركبة تالفة و79 ألف م3 مخلفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة الأحساء 79672 مترا مكعبا من المخلفات الإنشائية، إضافة إلى 297 مركبة تالفة ومهملة، خلال الأسبوعين الماضيين، ضمن الأعمال المتواصلة لمبادرة معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأشار المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، إلى معالجة 1172 مترا مربعا من الكتابات المشوهة على الحوائط، ووضع 2830 حاوية نظافة، وإعادة طلاء 56811 مترا طوليا من أرصفة الطرقات والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين وضع 997 من الحواجز الخرسانية، إضافة إلى معالجة 12518مترا مربعا من حفر الشوارع، وإصلاح وصيانة 3110 أعمدة وفوانيس إنارة، وإصلاح 10317 مترا طوليا من أرصفة الطرق.

ولفت إلى أن الخطط التنفيذية للمبادرة من شأنها الإسهام في تعزيز التوعية والسلوكيات الحضارية في المجتمع والتأكيد على أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، وتحقيقا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج جودة الحياة.