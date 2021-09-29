شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف الشرقية» أعلى من المعدل بدرجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أن صيف المنطقة الشرقية سجل هذا العام 2021م معدلات حرارة أعلى من المعدل بواقع زيادة درجة مئوية واحدة، معتبراً ذلك عالياً وفق المعايير الأرصادية، مبينا أن صيف المملكة كان الأسخن منذ 30 عاما، حيث ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية عن المتوسط.

وقال مدير إدارة خدمات المناخ بالمركز أرجان زمريق لـ ”الخليج 365”: يعتبر فصـل الصـيف لعام 2021م، ثالث أسـخن صيف في الفترة المرجعية «۱۹۹۱م - ۲۰ ۲م»، حيث بلغت درجة الحرارة 33.7 درجة مئوية بزيادة قدرها 1.1 درجة مئوية عن معدل درجة الحرارة، بينما الأول منذ عام 2017م حيث بلغ 34.2 درجة مئوية، وكان شهر أغسطس يعتبر أسخن شهر بزيادة قدرها 0.9 درجة مئوية عن المتوسط خلال الـ 30 سنه الماضية.

ولفت إلى تسجيل محطات الرصد المأهولة التابعة للمركز في شهر أغسطس كميات هطول أقل من المعدل ما عدا الباحة، حيث سجلت كمية هطول حول المعدل، بينما بيشة سجلت أعلى من المعدل، وكان متوسط هطول أمطار فصل الصيف أعلى من المتوسط وترتيبه السابع، حيث بلغ متوسط كميات الهطول 5.3 ملم، مرجعا ذلك إلى الأمطار التاريخية، التي هطلت خلال شهر يوليو لهذه السنة.

وأضاف زمريق: صيف المنطقة الشرقية سجل هذا العام 2021م أعلى درجة حرارة عن المعدل بواقع درجة مئوية واحدة في حين كان شهر أغسطس سادس أسخن شهر في الفترة المرجعية «1991م - 2020م»، حيث بلغت درجة الحرارة 34.2 درجة مئوية بزيادة قدرها 0.9 عن معدل درجة الحرارة بينما كان شهر أغسطس من عام 2017م هو الأول من حيث معدل درجات الحرارة، حيث بلغت 34.6 درجة مئوية.