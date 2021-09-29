شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الجزر الوسطية لمدخل النعيرية الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال الزراعة والتشجير بالجزر الوسطية للمدخل الشرقي للمحافظة، على طريق الدمام، ضمن جهودها في أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحيتها، تواصل إدارة الحركة والصيانة أعمال صبغ الأرصفة وأكتاف الطريق بالشوارع الرئيسية والداخلية للمحافظة، إضافة إلى أعمال رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية بالأحياء، ضمن مشاركة البلدية بمبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية.

فيما كثف مراقبو صحة البيئة، الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الصحية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.