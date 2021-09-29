شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق إلكتروني لجهود التشجير ضمن «جامعة خضراء بلا كربون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله الربيش، مبادرة «جامعة خضراء بلا كربون»، التي تنفذها الجامعة، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة فرع المنطقة الشرقية، ومنصة «نباتك» للتشجير الرقمي، وذلك في الساحة الرئيسية لحرم الجامعة الغربي، أمس، بالتزامن مع حفل الجامعة بمناسبة اليوم الوطني 91، حيث غرس د. الربيش نبتة إيذانا باستكمال بقية أعمال المبادرة في الجامعة.

وقال د. الربيش: إن هذه المبادرة جاءت إيمانا من الجامعة بأهمية الغطاء النباتي والمناطق الخضراء، وتعتمد هذه المبادرة على دعم وتنفيذ مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله»، نحو تحقيق الأهداف المناخية، وإحياء روح المواطنة في اليوم الوطني، من خلال التشجيع على الاهتمام بالبيئة، وتوثيق جهود التشجير في الجامعة من خلال منسوبيها عبر منصة نباتك للتشجير الرقمي، إضافة إلى تفعيل نموذج التشجير الذكي بالجامعة على أسس شمولية ومستدامة. من ناحيتها، ذكرت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. فاطمة الملحم، أن هذه المبادرة تضاف إلى سلسلة مبادرات تبنتها العمادة، التي تعمل ضمن منظومة متميزة رفعت من مستوى المبادرات في المنطقة الشرقية، حيث جاء مبادرة جامعة خضراء بلا كربون لتؤكد أهمية مشاركة منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع في رفع مستوى التشجير، وأن تكون الجامعة بلا كربون مما يعزز جودة الهواء ويحارب الكربون الناتج عن العوامل الخارجية الصناعية مثل عوادم السيارات وأبخرة المصانع وغيرها من مسببات تلوث الهواء.

وأشارت إلى آلية تنفيذ هذه المبادرة، حيث تم تحديد موقع الزراعة في الأماكن المخصصة لها، واختيار نوع الشجرة المناسبة بالاعتماد على فريق من مهندسي قسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط لاختيار النبتة المناسبة في المكان المناسب والتعرف على مميزات النبتة، وتوثيق الشجرة التي زرعت من الزارع، وحساب الفوائد البيئية للشجرة كمدة تعويض الكربون، وأخيرا الحصول على شهادة زراعة ورابط إلكتروني للشجرة.

واختتمت: تعنى المبادرة بإشراك سكان المنطقة الشرقية، التي تجسد علاقة الفرد بالشجرة، والتي يزرعها إذ تحمل في بياناتها الرقمية اسم زارعها والمناسبة المرتبطة بذلك ومدى مساهمتها في إزاحة الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وتقليل الغبار، وتسعى للمساهمة في زراعة 100 ألف شجرة.