شكرا لقرائتكم خبر عن منهجية عمل مشتركة لتصريف مياه الأمطار برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت بلدية رأس تنورة، الاجتماع التنسيقي الأول، استعدادًا لموسم الأمطار، وذلك مع شركة أرامكو السعودية ، وشركة المياه الوطنية، وإدارة الدفاع المدني، لإعداد منهجية عمل مشتركة؛ لتسهيل عملية تصريف مياه الأمطار.

على جانب آخر، كثفت إدارة الخدمات، التابعة للبلدية، الجولات الرقابية على المطاعم، وأسواق النفع العام بالمحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام، ضمن مبادرة «امتثالك أمانة».

وكثفت البلدية أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم في عدة مواقع بالمحافظة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات؛ للوقاية من فيروس «كورونا».