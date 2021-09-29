شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية «الأعلى» في الالتزام بضوابط الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، موظفي إدارة الأمن السيبراني في الأمانة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأمن السيبراني م. محمد الشاطري، ونائب المدير م. راشد المطيري، وذلك نظير النتائج التي حققتها الإدارة، بعد حصولها على النسبة الأعلى في القطاع البلدي عن مدى التزامها بالضوابط الأساسية، وفق التقرير الصادر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال النصف الأول للعام الحالي 2021م.

وقدم شكره لفريق العمل بإدارة الأمن السيبراني على النتائج التي وصلوا إليها بفضل جهودهم المستمرة والجودة في الأداء، حيث حققت أمانة الشرقية 71.56 % لشهر يونيو الماضي، التي تعتبر بحسب تقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسبة الأعلى في القطاع البلدي ضمن تقييم الهيئة لحالة التزام أمانة المنطقة الشرقية بالمعايير الواجب الالتزام بتطبيقها، وذلك لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها وأنظمتها.

وثمّن م. الجبير جهود موظفي إدارة الأمن السيبراني بالأمانة مباركا لهم هذا الإنجاز في تحقيق نسب عالية في تحقيق متطلبات ضوابط الأمن السيبراني.

عقب ذلك قدم عرض مختصر من قبل إدارة الأمن السيبراني بالأمانة عن آلية العمل، التي مكنتهم من الوصول إلى النتائج المطلوبة والجهود، التي قدمتها الإدارة لرفع نسب الإنجاز في تحقيق هذه النتائج، وذلك من خلال عمل مستمر منذ عام 2018 وصولا لما تم تحقيقه من نسب نجاح في منتصف هذا العام والحصول على هذا التقييم العالي على مستوى القطاع البلدي من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.