شكرا لقرائتكم خبر عن 91 متبرعا بالدم في حملة «هي لنا دار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمس، حملة التبرع بالدم تحت شعار «هي لنا دار وتبرعك بالدم إيثار»، وذلك في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تزامنا مع احتفال الجامعة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وذكرت رئيسة بنك الدم وطب نقل الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر د. عواطف النافع أن بنك الدم في المستشفى الجامعي بالخبر حريص على سد حاجة مستشفيات المنطقة الشرقية في تلبية حاجات المرضى وتوفير الدم أو أحد مكوناته، من خلال حملات التبرع المجدولة، أو التبرع عن طريق جهاز الفصد، التي كان لها عظيم الأثر في إنقاذ حياة الكثيرين.

وأضافت: على الرغم من التطور المذهل للطب العلاجي بالعصر الحديث لم يوجد البديل لصنع الخالق سبحانه، فكان الاعتماد الكلي على المتبرع الطوعي فهو المصدر الوحيد والفعال لتأمين الدم الآمن ومكوناته المختلفة، متابعة: وصلنا من خلال هذه الحملة إلى 91 متبرعا، ووقفت سيارة التبرع بالدم لمدة 8 ساعات، بإشراف كادر فني سعودي مؤهل.

وأشارت د. النافع إلى أن توفير الدم أو أحد مكوناته يعد ركيزة أساسية في العمليات الجراحية وتفادي النزيف في الحوادث والتشافي في التدخلات السريرية الأخرى، وإنقاذ العديد من المرضى.