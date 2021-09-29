شكرا لقرائتكم خبر عن 2215 مخالفة «عمل تحت أشعة الشمس» بالشرقية في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وسجلات العمل تحت أشعة الشمس بالمنطقة الشرقية، عن تسجيل 2215 مخالفة، في زيارة 5941 منشأة وفردا، خلال 3 أشهر، وهي مدة سريان القرار الذي دشن بداية من يوم الثلاثاء 15 يونيو، واستمر حتى الأربعاء 15 سبتمبر، وذلك لعام 2021م.

بيئة صحية

وقال مدير فرع الوزارة للموارد البشرية بالشرقية عبدالرحمن المقبل: إن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس يستمر لمدة 3 أشهر من كل عام، وبدأ تطبيق القرار في يوم الثلاثاء 15 يونيو، وكانت نهايته في يوم الأربعاء 15 سبتمبر، مؤكدا أن القرار جاء للحفاظ على سلامة العاملين من الأخطار الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس، ومن أجل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

زيارات رقابية

ولفت المقبل إلى أن الجولات وفرق التفتيش الميداني خلال 3 أشهر نفذت 5941 زيارة رقابية على المنشآت في وسط الميدان، الذي يمنع فيه العمل من الساعة 12 وحتى 3 ظهرا، وكانت الزيارات والجولات موزعة في مختلف محافظات المنطقة؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت المعنية بتطبيق القرار، ورصدت السجلات التزام 4249 منشأة بتطبيق القرار.

مواقع إنشائية

من ناحيته، أكد مدير إدارة الرقابة بالإنابة بفرع الوزارة محمد القطان، أن قرار العمل تحت أشعة الشمس استمر 92 يوما، ويمنع أي عمل كان تحت أشعة الشمس المباشرة، ودونت السجلات 2215 مخالفة، ورصدت كذلك الجولات في مختلف محافظات المنطقة، التي استهدفت المواقع الإنشائية والعاملين بالطرقات.

مخالفة وغرامة

ولفت القطان إلى أن غير الملتزم بالقرار يعطى مخالفة وغرامة مالية قيمتها 3000 ريال، مبينا أن القرار شمل عمال النظافة، وأعمال الكهرباء، والمياه، والأعمال الإنشائية، وغيرها، وأن القرار جاء في الفقرة «38» في جدول العقوبات.

وتابع: نصت اللائحة التنفيذية للعمل على تشغيل صاحب العمل، العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير، فإن تم العمل في هذه الظروف كانت المنشأة مخالفة، وتجب المخالفة.