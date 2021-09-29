شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة تقاطع «العقير - العيون» مع «الديوان» بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، من إنارة تقاطع طريق «العقير - العيون»، مع طريق «الديوان»، وذلك ضمن أعمال مشروع إنارة التقاطعات بالطاقة الشمسية، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع، عبر التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وزيادة الاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة «LED».

على جانب آخر، واصل فرع النقل المرحلة الثالثة لاستكمال طريق «الظهران - العقير - سلوى»، وانتهى من طبقة الأساس الأسفلتي الثانية بطول 50 كيلو مترا، من إجمالي 66 كيلو مترا في الاتجاهين، مع العمل بجسر التقاطع العلوي للطريق مع طريق «الهفوف - سلوى»، ويجري العمل بالأساسات العميقة للجسر.

كان الفرع قد انتهى من صيانة نصف الطريق الأيسر بطول 2.5 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الرابعة لإصلاح طريق «الجبيل - الظهران»، وبدأ نقل العمل للجانب الأيمن من الطريق، أمس، إضافة إلى إغلاق المداخل والمخارج بمنطقة العمل.

وبدأ العمل بالمرحلة الرابعة لإصلاح الطريق من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك خالد، وذلك بدءا من يوم الجمعة 17 سبتمبر، وحتى يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأنجز فرع النقل نصف الطريق الأيمن، ضمن أعمال إصلاح طريق «أبو حدرية»، للجزء من تقاطع جسر الفاضلي وحتى رأس الخير، بطول 35 كيلو مترا، في الاتجاهين، وأنجز نصف الطريق الأيمن بطول 1.5 كم في اتجاه أبو حدرية.