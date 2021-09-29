شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 سنوات.. استحداث 17 متنزها و12 ممشى بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت بلدية محافظة الخبر، خلال السنوات الأربع الماضية، استحداث 17 متنزهًا وحديقة وساحة بلدية في مختلف الأحياء، وذلك في إطار جعلها مدينة سعيدة وجميلة، عبر تعزيز مشاريع التخضير والبستنة وتوسيع الرقعة الخضراء، تعزيزا لجودة الحياة.

ونفذت البلدية، خلال نفس الفترة، 12 ممشى، ضمن خطط البلدية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز معايير وجودة الحياة في الخبر، وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية، التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

على جانب آخر، رفعت البلدية أكثر من 5062م3 من الأنقاض خلال أسبوع من مواقع متفرقة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز «جودة الحياة»، من خلال رصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري.

كانت البلدية قد رفعت 327 سيارة تالفة، خلال شهر، وذلك خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 26 سبتمبر، ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتحسين المشهد البصري، وذلك تعزيزًا لجودة الحياة، وذلك بإزالة 2 سيارة تالفة خلال الـ10 أيام الأخيرة.

جاء ذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين، من انتشار السيارات التالفة في عدد من شوارع المحافظة، الذين أكدوا أن انتشارها بهذا الشكل قد يشكل خطورة على المنازل المجاورة، بما تسببه من أضرار، وطالبوا بتدخل الإمانة لإزالتها.