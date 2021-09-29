شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» الأول بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الزهراني، أمس، مدير متوسطة الأمير سعود بن جلوي بالدمام حسام يار، الفائز بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بالمركز الأول فئة المدرسة المتميزة في دورتها الـ 23، بحضور مدير إدارة قياس الأداء والمشرف العام على مركز التميز محمد الهندي، وبحضور مساعده سالم عواجي.

وقدم د. الزهراني، هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اللذين لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة للوصول بها إلى مصاف المناطق التعليمية في وطننا الغالي، فضلاً عن تحفيزهم لأبنائهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق.

من ناحيته، أكد الفائز بالجائزة حسام يار، أن هذه الجائزة ما هي إلا حلقة في سلسلة طويلة يطمحون للظفر بها بهدف الارتقاء بالمجتمع التعليمي، وبما ينعكس على تجويد العملية التعليمية بين صفوف أبنائه الطلاب.

وحققت أيضاً متوسطة الأمير سعود بن جلوي بالدمام بإدارة مديرها حسام يار، المركز الأول في جائزة عبدالله فؤاد -رحمه الله- لتعزيز القيم في دورتها الثانية «فئة المدرسة»، إضافة لتحقيقها التميز على مستوى المنطقة الشرقية في جائزة الوزارة في دورتها العاشرة في الإدارة المتميزة، وصولاً لتحقيق الفوز بجائزة خليفة التربوية في دورتها الحادية عشرة على مستوى المنطقة الشرقية.