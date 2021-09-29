شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على سير العملية التعليمية بـ«التدريب التقني والمهني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على سير العملية التعليمية والتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في ديوان الإمارة، أمس، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بدر العبدالواحد، يرافقه عدد من القيادات بالمؤسسة في المنطقة الشرقية، الذين قدموا لسموه تقريراً عن سير العملية التدريبية في المؤسسة، وما يقدم للطلاب من تخصصات تساهم في خدمة سوق العمل.

وقدم العبدالواحد شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأنشطة المؤسسة في المنطقة، وما يصب في مصلحة الطلاب.