شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 هدية و5 فعاليات احتفاء بالمعلمين في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن المدير العام للتعليم بجدة د. سعد المسعودي، مساء غد الخميس، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم التي تنفذها جمعية المبادرات المتميزة «غير ربحية» تحت شعار «كلنا نقدرك».

وقدم «المسعودي» الشكر لجمعية المبادرات المتميزة على مبادراتها المجتمعية السامية وتقديرها لجهود المعلمين والمعلمات الذين يستحقون التقدير نظير دورهم المحوري في تنمية المجتمع.

وأوضح نائب رئيس مجلس الجمعية أسامة الخريجي أن الفعاليات ستقام خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى الخامس من أكتوبر القادم وتشتمل على مبادرتين لتكريم وتقدير نخبة من المعلمين والمعلمات من تعليم جدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الخامس من أكتوبر في كل عام وذلك بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.وبين أن المبادرتين تشملان توزيع 2000 هدية لمجموعة من المعلمات، وإرسال 100 ألف رسالة نصية للمعلمين والمعلمات عن الفعاليات المزمع إقامتها، وإطلاق مسابقة السؤال اليومي ومرسم بالألوان للأطفال وارتداء المشاركين في تلك الفعاليات قبعات تحمل شعار «كلنا نقدرك» وكذلك تنظيم جولة لدراجة تحمل ذات الشعار وتطوف به شوارع جدة.