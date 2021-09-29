شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف مستفيد من حملات التوعية باللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة الجوف 300 جولة ميدانية ضمن حملات الحث على أخذ لقاح كورونا ، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر، إضافة إلى تنفيذ حملة «اسألني عن اللقاح» في 90 موقعا بمدن ومحافظات المنطقة. وبلغ عدد المستفيدين من هذه الحملات 30 ألف مستفيد، فيما تضمنت حملة «اسألني عن اللقاح» ركنا وأطباء يقدمون الاستشارات بخصوص التطعيم.

كما نفّذت صحة الجوف عددا من الجولات الميدانية بمشاركة فريق التطوع الصحي في الحدائق والمتنزهات ومهرجانات المنطقة لحثّ المجتمع على أخذ اللقاح، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ حملة وزارة الصحة «كملها» التي تحث أفراد المجتمع على المبادرة بأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا لاستكمال التحصين.