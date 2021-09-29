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50 إصابة بكورونا.. والصحة تهيب بسرعة تلقي الجرعة الثانية

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى. وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة، أمس، تضمنت تسجيل 50 حالة مؤكدة وتعافي 53 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 227. وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547035 حالة، بينما بلغت حالات التعافي 536079 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8709 حالات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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