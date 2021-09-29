شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بإستراتيجية وطنية للأمن الدوائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الإستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لديها.

خدمات إلكترونية

ودعا «الشورى» خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ «عبر الاتصال المرئي»، أمس، الهيئة إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

كما طالب الهيئة بإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية، وبذل المزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافيه بالهيئة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنِعة والصيدليات به.

ووافق المجلس على مشروع نظام الإثبات، وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية د. سليمان الفيفي. كما وافق على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات في شأن طلب استثناء الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إحدى مواد نظام الشركات.

نظام موحد للإعلام

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1441/1442هـ.

وأشار عضو المجلس د. فهد التخيفي إلى أهمية إعداد مشروع نظام موحد للإعلام محل النظام الحالي «نظام الإعلام المرئي والمسموع» بما يضمن حوكمة مهام واختصاصات مختلف الجهات. ودعا عضو المجلس ناصر الدغيثر إلى رفع نسبة الاطلاع لدى الإعلاميين من خلال دورات أو ورش عمل ترفع من مستوى الطرح الإعلامي، وذلك بتوسيع نطاق المعرفة بالشراكة مع الجهات المتخصصة؛ ليسهم ذلك في الحد من التعصب الرياضي في الإعلام. وطالب عضو المجلس د. عبدالله النجار الهيئة بالعمل جاهدةً للتنسيق مع الجامعات وبشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وتوجهاتها المستقبلية.

وأشار عضو المجلس بندر عسيري إلى أن قطاعي الألعاب الإلكترونية والإعلان، هما القطاعان الأعلى دخلاً في صناعة الإعلام، مطالبًا بزيادة الاهتمام بهذين القطاعين في السنوات القادمة. وأشار عضو المجلس م. نبيه البراهيم إلى أن كل مفصل من مفاصل تاريخ توحيد المملكة يستحق عملاً ملحمياً مستقلاً، مطالبًا باحتضان مثل هذه الأعمال ورعايتها في قطاع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي خصوصًا فيما يتعلق بالأعمال الروائية الملحمية ذات البعد الوطني والتاريخي. وقال عضو المجلس اللواء طيار ركن علي عسيري إن ما يُقدم من محتوى في الإعلام المرئي والمسموع لا يرتقي ولا يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

مخصصات الزكاة

وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل «سابقاً» للعام المالي 1441/1442هـ. وقال عضو المجلس د. فارس العصيمي إن تحفيز الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي يحتاج لحوافز أخرى ومتنوعة إلى جانب حافز تخفيض نسبة الضريبة، في حين رأى عضو المجلس د. خالد السيف أن هناك في بعض الحالات تجاوزا لمخصصات الزكاة في بعض الأنشطة بنسبة 20 % من صافي الأرباح، مبيناً أن ذلك ينصَبُ في مصلحة المستثمر الأجنبي الذي يدفع ضريبة استثمار بنسبة لا تتجاوز 20 % فقط من صافي الأرباح. وطالب عضو المجلس أسامة الخياري بدراسة زيادة إيرادات الهيئة من الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي ووضع محفزات لفتح مقرات لهذه الشركات في المملكة.

الطرق والجسور

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل «وزارة النقل والخدمات اللوجستية حالياً» للعام المالي 1441/1442هـ. وأكد عضو المجلس سعد العتيبي ضرورة وجود رقابة صارمة على جودة المواد المستخدمة في إنشاءات الطرق والجسور؛ لتتلاءم مع الظروف الصحراوية للمملكة. وطالب عضو المجلس د. تركي العنزي بدراسة إمكانية توطين التقنيات الناشئة والمستخدمة في آليات تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الكادر البشري لتشغيلها. كما طالب عضو المجلس د. سعد العمري بتسريع دخول الاستثمار الأجنبي في مجال تقديم خدمات النقل والدعم اللوجستي، لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وتوفير بيئة تنافسية قوية وإيجابية. وقال عضو المجلس فيحان بن لبدة إن إيجاد طرق خاصة بالشاحنات يخفف العبء على الطرق الرئيسية ويقلل من تكاليف صيانتها، مقترحا إيجاد وسائل نقل أخرى مثل القطارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وطالبت عضو المجلس د. هيفاء الشمري بإجراء العديد من البحوث والدراسات الميدانية وتوجيه مشاريع البحوث والتطوير تجاه توطين التقنيات الحديثة والابتكار، وألا تنظر الوزارة للتقنية كعملية فنية فقط في المرحلة الحالية، بل ينظر لها كرؤية شمولية أوسع.

واقترحت عضو المجلس د. عائشة عريشي العمل على وضع شواخص تبين مناسيب مياه السيول على الطرق التي تمر بالأودية وليس بها جسور، وذلك لرفع ثقافة إدراك المخاطر قبل وقوعها، بينما طالب عضو المجلس م. محمد العلي الوزارة بخطة شاملة وضمن سنوات محددة لتنفيذ متطلبات السلامة في كافة الطرق بالمملكة.

إلى ذلك وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية، الموقع بمدينة الرياض في 25/7/1442هـ، الموافق 9/3/2021م.