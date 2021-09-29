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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الثلاثاء، مشاركة الأرجنتيني "بانيغا"، بعد خضوعه لتمارين استشفائية.
ويكثف الشباب تحضيراته للقاء الفيحاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
في الجانب الميداني ، ركز مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا، في التدريبات التي جرت، في رديف ملعب النادي، على الجوانب الفنية التي شملت الاستلام الصحيح والتمرير من لمسة واحدة، والتحكم في الكرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية.
وأدى الثنائي ناصر العمران، وعبد الله الشامخ تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.
الشباب: "بانيغا" يعود للتدريبات.. تحضيرًا لمواجهة الفيحاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-28
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الثلاثاء، مشاركة الأرجنتيني "بانيغا"، بعد خضوعه لتمارين استشفائية.
ويكثف الشباب تحضيراته للقاء الفيحاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
في الجانب الميداني ، ركز مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا، في التدريبات التي جرت، في رديف ملعب النادي، على الجوانب الفنية التي شملت الاستلام الصحيح والتمرير من لمسة واحدة، والتحكم في الكرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية.
وأدى الثنائي ناصر العمران، وعبد الله الشامخ تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
10:56 PM
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الثلاثاء، مشاركة الأرجنتيني "بانيغا"، بعد خضوعه لتمارين استشفائية.
ويكثف الشباب تحضيراته للقاء الفيحاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
في الجانب الميداني ، ركز مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا، في التدريبات التي جرت، في رديف ملعب النادي، على الجوانب الفنية التي شملت الاستلام الصحيح والتمرير من لمسة واحدة، والتحكم في الكرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية.
وأدى الثنائي ناصر العمران، وعبد الله الشامخ تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.
، الشباب: "بانيغا" يعود للتدريبات.. تحضيرًا لمواجهة الفيحاء ،
المصدر : الخليج 365
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