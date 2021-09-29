سهم أرامكو يسجل أعلى مستوياته في 12 شهرا

الرياض - محمد عبدالله - سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودي، أعلى سعر منذ أكتوبر 2020،

وشهد سهم أرامكو زيادة ملحوظة في أسعار تداولها اليوم بالسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء.

وتم تداول سهم أرامكو خلال جلسة اليوم الثلاثاء، عند 36.50 ريال وعلى ارتفاع بنسبة 3%، وبتداولات كثيفة تجاوزت الـ19 مليون سهم، وذلك خلال الساعة الأخيرة من التعاملات.

وتعتبر أرامكو من أهم الشركات العاملة في المملكة في تقديم الخدمات البترولية بشكل عام، وتضم في رحابها مجموعة من الشركات التي تتبع بشكل خاص الحكومة والشركات الخاصة التي تعمل فيها.

وكان خام “برنت” قد ارتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات خلال تعاملات اليوم متجاوزًا حاجز 80 دولارًا، في ظل الطلب العالمي القوي على الخام بالتزامن مع استمرار التعافي من جائحة “كورونا”.

ويمكن الاستثمار في هذه الشركة عن طريق شراء العديد من الأسهم التي تطرح سنويًا، وهي من أهم الشركات الاستثمارية في المملكة.

وشركة أرامكو من الشركات التي تعمل على استحواذ جميع الأرباح الكبيرة التي تحققها باستمرار في المملكة، كما تعمل على تشجيع الاستثمارات العامة الكبيرة فيها من خلال الصندوق السيادي الذي تشرف عليه السعودية.

وهناك طرق عديدة للاستثمار في أرامكو، بصرف النظر عن المساهمة بأموالك الخاصة لتحقيق الربح وتحصيل اشتراك كبير في الشركة. كما أن هناك مجموعة كبيرة من الخطوات التي يجب اتباعها لتنفيذ الأعمال الاستثمارية في الشركة والتي يجب أن يكون الشخص على استعداد للمشاركة، ومن بينها:

- أن يكون لدى المستثمر حساب جاري مفعل بشكل آمن في البنوك السعودية.

- استعراض المعلومات المتعلقة بطريقة العرض وطريقة الاشتراك.

- الرغبة في تحديد النطاق السعري للأسهم الاستثمارية.

وكانت شركة أرامكو كشفت أنه يحق لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة الاشتراك في أرامكو.

وفي يونيو الماضي، كشفت شركة أرامكو السعودية، عن انتهائها من إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية «Trust Certificate Issuance Programme».

ولفتت «أرامكو» إلى أن قيمة الطرح بلغت 6,000,000,000 دولار أمريكي، لعدد إجمالي 30,000 صك، بقيمة اسمية 200,000 دولار أمريكي، وبعائد 0.946% للصكوك المستحقة خلال 3 سنوات، و1.602% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و2.694% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.

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