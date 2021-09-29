بالفيديو.. عضو بالشورى: التستر التجاري خيانة للوطن والإسلام

الرياض - محمد عبدالله - وصف فضل البوعينين عضو مجلس الشورى، من يمارس التستر التجاري بالخائن للوطن والأمانة الإسلام.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج الشارع السعودي المذاع عبر فضائية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه حين التحدث عن التستر فينبغي التفرقة بين التستر البسيط -المضر أيضا- والتستر الأعلى الذي يتخطى المليارات التي يتم جمعها في شركات كبرى أو تخصصات تقنية أو عقود وعندما ترتبط بمصادر خارجية لتعزيز عوائد استثمارية خارجية لأحزاب خارجية.

وأشاد البوعينين بجهود الجهات المعنية من وزارة الداخلية والبنك المركزي ووزارة التجارة مؤكدا أن الحكومة مجندة لمحاربة التستر بكافة أشكاله.

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