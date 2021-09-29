الأرصاد عن طقس الأربعاء.. أمطار رعدية على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية على أربع مناطق بالمملكة.

ووفق التقرير، يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، فضلا عن تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

أما البحر الأحمر، فيشهد رياحا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين يصل الى ثلاث امتار على الجزء الأوسط، وحالته متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

ويشهد الخليج العربي، رياحا سطحية شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة: