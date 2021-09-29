حرس الحدود: بدء تطبيق عقوبات مخالفي نظام مكافحة التستر 16 فبراير المقبل

الرياض - محمد عبدالله - أكد حرس الحدود السعودي، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق العقوبات على مخالفي نظام مكافحة التستر سيبدأ اعتبارًا من 16 فبراير 2022.

ودعا الحساب الرسمي لحرس الحدود السعودي، على تويتر، المخالفين للمبادرة بالتقدم بطلب التصحيح عبر فروع وموقع وزارة التجارة: http://mc.gov.sa.

وكانت وزارة التجارة، دعت مخالفي نظام مكافحة التستر إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم، مؤكدة أن آخر موعد لتقديم طلب التصحيح سيكون 16 فبراير 2022.

وأكدت وزارة التجارة، أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، تعد فرصة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا قبل تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل للسجن 5 سنوات والغرامة لـ 5 ملايين.

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