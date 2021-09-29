الموارد البشرية تدشن منصة التدريب الإلكتروني «تقدم»

الرياض - محمد عبدالله - دشّن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، منصة التدريب الإلكتروني (تقدُم UpTurn) التي تقدم خدماتها لمنسوبي الوزارة.

وتعد المنصة واحدة من جملة مشروعات وكالة الوزارة للموارد البشرية التي تهدف إلى تفعيل التدريب الإلكتروني، لتطوير وتنمية وتطوير المهارات الفنية والسلوكية لموظفيها والجدارات اللازمة ليسهموا بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما تمهد المنصة لإنجاح خطة الوزارة في التحول الرقمي والأتمتة لخدماتها، عبر استخدام أدوات ووسائل التدريب التقنية الحديثة التي تحتويها المنصة.

وتحتوي المنصة على جملة من المميزات التي تتمثل في تفعيل التدريب الإلكتروني كأحد وسائل التدريب الحديثة، لمنح منسوبي ومنسوبات الوزارة فرص التدريب الملائمة بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية لهم.

وتقدم منصة " تقدم" البرامج التدريبية الفنية والسلوكية والدورات المتخصصة والموجهة، من خلال الفصول الافتراضية والدورات التدريبية المختلفة.