حفر الباطن : تحديد هوية شخص خالف الذوق العام

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن من تحديد هويته وإحضاره، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه.



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