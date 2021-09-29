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تطوَّر حب المواطن السعودي "فيصل ملائكة" للثعابين من اقتناء واحدة منها عندما كان طفلاً إلى إنتاج طفرات جينية نادرة بأشكال وألوان فريدة من نوعها، وقد خصص لممارسة هوايته الصعبة تلك حجرتَين كاملتَين في منزله.
وتفصيلاً، استعرض هاوي الثعابين ملائكة أمام شاشة برنامج صباح العربية أحد الثعابين النادرة والوحيدة على مستوى العالم التي عمل على تهجينها خلال أجيال عدة، استمرت 10 سنوات، وتمتلك خمس صفات جينية سائدة ومتنحية.
ولفت إلى أنه يمتلك في منزله أكثر من 40 لونًا وشكلاً من الثعابين الهجينة ذات الأشكال والألوان الفريدة من نوعها.
وأعرب ملائكة عن طموحه بمشاركة الناس هوايته التي يعتبرها من الفنون الحية من خلال إنشاء متحف حي لهذه الثعابين النادرة لاستقبال العامة والجمهور، وكذلك الطلاب في علوم الأحياء.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 12:48 AM
قال إنه يمتلك بمنزله أكثر من 40 شكلاً من الثعابين الهجينة ذات الألوان الفريدةشاهد.. سعودي يبدع في تهجين الثعابين النادرة شكلاً ولونًا على مستوى العالم
تطوَّر حب المواطن السعودي "فيصل ملائكة" للثعابين من اقتناء واحدة منها عندما كان طفلاً إلى إنتاج طفرات جينية نادرة بأشكال وألوان فريدة من نوعها، وقد خصص لممارسة هوايته الصعبة تلك حجرتَين كاملتَين في منزله.
وتفصيلاً، استعرض هاوي الثعابين ملائكة أمام شاشة برنامج صباح العربية أحد الثعابين النادرة والوحيدة على مستوى العالم التي عمل على تهجينها خلال أجيال عدة، استمرت 10 سنوات، وتمتلك خمس صفات جينية سائدة ومتنحية.
ولفت إلى أنه يمتلك في منزله أكثر من 40 لونًا وشكلاً من الثعابين الهجينة ذات الأشكال والألوان الفريدة من نوعها.
وأعرب ملائكة عن طموحه بمشاركة الناس هوايته التي يعتبرها من الفنون الحية من خلال إنشاء متحف حي لهذه الثعابين النادرة لاستقبال العامة والجمهور، وكذلك الطلاب في علوم الأحياء.
، شاهد.. سعودي يبدع في تهجين الثعابين النادرة شكلاً ولونًا على مستوى العالم ،
المصدر : الخليج 365
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