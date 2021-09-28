السعودية | “شرطة مكة” تطيح بـ 5 مواطنين تحرّشوا بفتيات في أحد الطرق العامة (فيديو)

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 5 مواطِنين تحرّشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 5 مواطِنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.