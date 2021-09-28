السعودية | المدينة المنورة.. شاحنة مسرعة تقتل 4 أشخاص وتصيب 5

شكرا لقرائتكم المدينة المنورة.. شاحنة مسرعة تقتل 4 أشخاص وتصيب 5 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون في حادث شاحنة مسرعة على طريق الدائري في المدنية المنورة، ارتطمت بعدد من السيارات الواقفة في إشارة مرورية، دون توقف.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة أنها باشرت حادث الشاحنة الواقع على طريق علي بن أبي طالب، والذي نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في حين تستكمل الجهات المعنية إجراءات الحادث والوقوف على أسبابه.

مادة اعلانية

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمدنية المنورة تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر اليوم الثلاثاء بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب مع طريق الملك عبدالله ( الدائري الثاني)، ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية لموقع الحادث.

وبيّن أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع، اتضح وجود عدد 9 حالات، تم تصنيفها بعدد 4 وفيات و 5 مصابين، وتم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى، والتواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.