السعودية | دفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط

شكرا لقرائتكم دفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

والأحد الماضي قام التحالف باعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

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كما قصف التحالف موقعا عسكريا بمحافظة الجوف تستخدمه الميليشيا الحوثية في إطلاق المسيرات المفخخة،

وذكر التحالف في بيان أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت الجمعة الماضية طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها، بعد أن تصدت مساء الخميس لـ 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شدد قبل أيام على أن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال السلام، مؤكداً أن المسؤولية في الخراب تقع على عاتق الحوثيين.

وكانت المملكة قد بعثت قبل أيام برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، مؤكدة أن تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.