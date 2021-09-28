أعادته للعمل.. «الموارد البشرية» تعاقب شركة لفصلها موظفا طالب مسؤولا بإبراز «توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد توقيع المخالفات النظامية بحق الشركة التي قامت بفصل موظف طالب مسؤولا بإبراز توكلنا مع إعادة العامل مرة أخرى للعمل.

وقال إنه تم الوقوف على الأمر من خلال زيارة الفرق الرقابية للشركة، وتم استكمال إجراءات التحقيق مع كافة الأطراف المعنية، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق الوافد بحسب "العربية".

وأكد المتحدث أن احترام النظام وتطبيقه واجب على كل طرف من أطراف العلاقة العمالية، وأن من يخالفه سوف تطبق عليه أحكام نظام العمل.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل من خلال تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الرقم الموحد للشكاوى والبلاغات (19911).

وفي وقت سابق راج على منصات التواصل في وقت سابق خبر عن فصل مواطن سعودي في إحدى الشركات بمنطقة مكة المكرمة، بعد أن منع مسؤولا "مقيما" في الشركة من الدخول لمقرها لعدم إبرازه تطبيق "توكلنا" وطالب النشطاء بضرورة تدخل الجهات المعنية للوقوف مع الموطن ومعاقبة المسؤول.