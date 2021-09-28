شقيقان يوثقان قصة وفاء.. تبرعا بجزء من كبديهما لوالدهما

الرياض - محمد عبدالله - وثق شقيقان سعوديان واحدة من أعظم قصص الوفاء، غير المستغربة على أبناء المملكة في برهم بآبائهم.

قرر الشقيقان عبد الإله ومنى الحملي، التبرع بجزء من كبديهما لوالدهما المصاب بتليف في الكبد لإنهاء معاناته، وفق رواية الشقيقين لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية».

يقول عبد الإله، اكتشفنا معاناة والدي من تليف في الكبد منذ عامين، وبدأنا إجراءات التبرع وتبين للأطباء أنني وشقيقتي لدينا صغر بحجم الكبد، وهنا اقترحوا أن يتبرع كلانا لوالدي (بجزء من الكبد)، بعد أن رفض الأطباء تبرع جميع أشقائي لسبب يتعلق بكل منهم على حدة.

وتضيف «منى»، تحمست كثيرا حينما شاهدت حماس أخي للتبرع لوالدي وذلك على الرغم من ملاحظة الأطباء،ولم أتمالك نفسي من الفرحة لما علمت بموافقتهم على تبرعي لأبي وسجدت لله شكرا.

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